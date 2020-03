Coronavirus: movida a Torino, 10 denunce

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - I titolari di dieci locali pubblici sono stati denunciati dalla polizia a Torino per non avere rispettato le disposizioni contro gli assembramenti di persone in tema di Coronavirus. I controlli sono stati fatti sabato sera nella zona di piazza Vittorio, uno dei teatri della movida cittadina. La contestazione è di aver violato non l'ultimo decreto della presidenza del Consiglio (che non era ancora in vigore) ma quello del 4 marzo. Si procede per "inosservanza dei provvedimenti dell'autorità". (ANSA).