Scrittore profetico, "ho problema coscienza"

(ANSA) - ALESSANDRIA, 09 MAR - L'allarmante scenario che si sta realizzando in Italia è molto simile a quello descritto da uno scrittore alessandrino, Gianluca D'Aquino, autore di una saga iniziata dal 2016 sulla diffusione di un virus, l'R16V99. I 4 volumi del romanzo 'Extinction' (L'alba, Il crepuscolo, La notte e Il nuovo giorno), pubblicati in ebook, stanno per uscire in unico volume 'cartaceo'. "Quando iniziai a scriverlo - osserva D'Aquino - non avrei mai creduto possibile e realizzabile quanto la fantasia mi portava a ideare. Oggi ho come la sensazione che non sia giusto farlo. Lo scenario del mio R16V99 è così terribilmente profetico e affine al reale COVID19, da crearmi un problema di coscienza. Mi auguro che per l'uscita di 'Extinction' la crisi sanitaria possa essere terminata e così gran parte dei problemi legati a questa pandemia. Per il bene di tutti". (ANSA).