Coronavirus, pastificio crea servizio a domicilio

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Con l'emergenza Coronavirus si moltiplicano i servizi di consegna di merci a domicilio: l'iniziativa riguarda a Torino anche un'azienda artigianale con una storia di 70 anni, il Pastificio Bolognese Muzzarelli che da domani consegnerà a casa pasta fresca, sughi e altri prodotti di gastronomia. Un servizio gratuito, con una spesa minima di 20 euro, con ordini allo 011.591360 entro le 18.30 del giorno precedente: la consegna è a cura del personale del pastificio munito di guanti e nel rispetto del metro di distanza raccomandato come misura anti-contagio. L'iniziativa riguarda i quartieri Centro, Cenisia, Cit Turin, Crocetta, Parella, Pozzo Strada, San Salvario, San Donato, Santa Rita. I trasporti vengono effettuati in veicoli refrigerati e il pagamento può essere effettuato in contanti, con assegno e con Satispay.

