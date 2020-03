Coronavirsu: Cirio, finalmente regole uguali per tutti

"Finalmente, regole uguali per tutta Italia. Da domani cambia un po' la nostra vita, ma ricordiamoci che lo facciamo per difendere le persone a cui dobbiamo di più, che sono i nostri cari". Così in una diretta Facebook il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commenta le decisioni del governo per contenere l'emergenza Coronavirus.

"Da domani - sottolinea Cirio - inizieremo a vivere sulla base di queste nuove regole, regole che dobbiamo adottare per il nostro bene e la nostra salute e che dobbiamo rispettare non solo perché c'è una sanzione se non lo facciamo, ma perché sono regole salvavita".

"Vedere in questi giorni certe stazioni sciistiche o certe spiagge piene di gente, come se nulla fosse, mi ha fatto stare male - aggiunge - perché mi ha dato la consapevolezza di come, sempre di più, se noi questa battaglia non la combattiamo impegnandoci ciascuno per la propria parte e convincendoci che questa è l'unica strada per uscire da questa crisi, non ne usciremo se non fra molto tempo e pagando prezzi salatissimi".