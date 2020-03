Coronavirus: Piemonte, test su tutta giunta regionale

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Tutti gli assessori della giunta regionale del Piemonte si sottoporranno nelle prossime ore al covid-test. La decisione in seguito alla positività del governatore Alberto Cirio. L'esame, informa la Regione Piemonte, sarà effettuato anche sullo staff del presidente.

L'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, asintomatico, lascerà passare qualche ora prima di effettuare il test, in modo da aumentarne l'attendibilità. Fino al momento del responso, lui e il suo staff non accederanno all'Unità di crisi per evitarne eventuali compromissioni. (ANSA).