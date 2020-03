8 marzo, ceste mimose a donne in lotta contro Coronavirus

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Un anonimo ha donato un grande cesto di mimose alle donne degli ospedali Molinette, Sacco e Policlinico di Milano e Spallanzani di Roma per la Festa dell'8 marzo. Con i fiori un grande biglietto "Grazie per quello che state facendo per noi, siete i nostri angeli custodi #andràtuttobene". Secondo voci non confermate l'autore del dono sarebbe stato Lapo Elkann. (ANSA).