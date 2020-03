Coronavirus: Juve-Milan rinviata, 3 tnl cibo in beneficenza

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - Le tre tonnellate di cibo preparate per Juventus-Milan di Coppa Italia saltata per l'emergenza Coronavirus e destinate a bar e punti di ristoro nell'Allianz Stadium, non andranno sprecate. La Juventus ha deciso di preparare comunque i pasti per donarli alle persone più bisognose, in collaborazione con Banco Alimentare, Sermig, Comunità di Sant'Elpidio e Fondazione Specchio dei Tempi. Le quattro associazioni, fra ieri e questa mattina, si sono occupate della raccolta e della distribuzione del cibo.

Juventus-Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia, è stata rinviata, su decisione del prefetto di Torino, a 24 ore dall'inizio previsto della partita. (ANSA).