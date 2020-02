Coronavirus: rinvio non cambia programmi, Juve si allena

(ANSA) - TORINO, 29 FEB - Il rinvio della partita di domani sera contro l'Inter non cambia i piani della Juventus. I bianconeri si alleneranno, come da programma, oggi pomeriggio alle 15 alla 'Continassa'. Mercoledì è infatti in programma la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, all'Allianz Stadium che al momento è confermata. (ANSA).