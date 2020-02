Coronavirus: dopo casi Pianese stop attività Juve U23

(ANSA) - TORINO, 29 FEB - Dopo i casi di positività al test del Coronavirus di 4 giocatori della Pianese, sono temporaneamente sospese le attività di allenamento della Under 23 Juventus. Lo comunica la società bianconera. "La misura di prevenzione - spiega una nota - è stata decisa su indicazione, e in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, da parte delle autorità sanitarie di Alessandria (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica), con cui il personale sanitario di Juventus è in costante contatto.

La Juventus U23, allenata da Fabio Pecchia, ha affrontato la Pianese domenica scorsa al 'Moccagatta' di Alessandria. "A sei giorni dalla partita, - precisa la Juventus - i giocatori bianconeri permangono asintomatici e sono sotto controllo medico. La Juventus è in costante contatto con la LegaPro".

