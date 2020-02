Juve-Inter: niente conferenza stampa di Sarri

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Lavoro personalizzato per Adrien Rabiot a due giorni dal derby d'Italia contro l'Inter. Il centrocampista francese, come si legge sul sito della Juventus, si è allenato a parte "a causa di una leggera contusione al calcagno del piede sinistro rimediata durante la partita con il Lione". La Juventus tornerà in campo domani pomeriggio mentre la conferenza stampa di Sarri non avrà luogo, "in ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti" per il Coronavirus. (ANSA).