Coronavirus, si organizza rientro astigiani da Alassio

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - L'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, insieme al direttore del settore elisoccorso 118 regionale, è in Liguria per organizzare il rientro dei 32 astigiani ospitati in un albergo ad Alassio per sospetta esposizione al Coronavirus. Icardi è arrivato in elicottero all'aeroporto di Albenga, da dove è stato accompagnato ad Alassio da un mezzo del 118 ligure. Gli astigiani che all'esito del test risulteranno negativi saranno posti in isolamento fiduciario domiciliare, mentre i positivi asintomatici andranno in isolamento domiciliare. Per i positivi sintomatici si valuterà il ricovero ospedaliero o l'isolamento a domicilio. (ANSA).