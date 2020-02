Coronavirus: sindaco, caso positivo ad Asti

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Un caso di positività al Coronavirus sarebbe stato riscontrato ad Asti. E' quanto afferma il sindaco, Maurizio Rasero, secondo il quale si tratta di una delle persone che nei giorni scorsi erano tornate da un soggiorno nella località ligure di Alassio. Ora si trova all'ospedale Cardinal Massaia in isolamento. "Non ci sono pericoli di contagio", scrive il primo cittadino.

Sarebbe un'anziana di Portacomaro la persona risultata positiva al Covid19 e ricoverata da ieri sera nel reparto di Malattie infettive del Cardinal Massaia di Asti, in una delle dieci stanze a pressione negativa predisposte dalla struttura sanitatia per casi simili. Le sue condizioni sono stabili. In giornata l'Asl comunicherà un bollettino sullo stato di salute della donna. L'anziana faceva parte di una comitiva di 18 pensionati astigiani che avevano partecipato a un soggiorno marino ad Alassio, dove era in vacanza l'altra donna risultata positiva. (ANSA).