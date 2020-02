Bimbo morto, minuto silenzio consiglio comunale Novara

(ANSA) - NOVARA, 27 FEB - Si è aperto con un minuto di silenzio il consiglio comunale di Novara, oggi, in ricordo del piccolo Achref Massaoudi, il bimbo di 5 anni mancato nei giorni scorsi a seguito di un tragico incidente stradale.

L'amministrazione accogliendo l'invito della zia del bambino, ha deciso di illuminare la Cupola di rosa e blu per ricordare tutti i bambini e le bambine tragicamente scomparsi in tenera età.

'' Oltre al minuto di silenzio in consiglio - spiega il aindaco Alessandro Canelli - abbiamo pensato ad un gesto simbolico che possa in qualche modo trasmettere la condivisione del dolore e la solidarietà a coloro che sono stati coinvolti in questa tragedia, accogliendo anche l'appello della zia di Achref. La Cupola di Novara da stasera e per una settimana si colorerà di rosa e blu, colori che rappresentano bimbe e bimbi, in ricordo di tutti i piccoli che sono volati via''. (ANSA).