Glocal Film Festival, 50 titoli dal 12 marzo

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Dal 12 al 16 marzo al Cinema Massimo Mnc di Torino, torna il Glocal Film Festival con 50 titoli tra sezioni competitive, proiezioni speciali, omaggi e incontri. Si inaugura il 12 marzo con la prima cittadina di Pastrone! di Lorenzo De Nicola sul regista del colossal Cabiria, personaggio piemontese che ha svolto un ruolo fondamentale nel cinema muto nazionale e internazionale. Ospite in sala l'attore Fabrizio Bentivoglio - voce di Pastrone nel documentario - e il regista Lorenzo De Nicola.

Gli storici concorsi del Glocal sono Panoramica Doc con sei titoli di cui due in anteprima assoluta e Spazio Piemonte con 20 cortometraggi in gara. L'omaggio è dedicato a Gianluca Maria Tavarelli, con tre proiezioni di film dei suoi esordi in 35 mm.

Ospiti anche Paolo Beldì, regista di tante trasmissioni tv; la giovane attrice Marina Occhionero, a cui andrà il Premio Prospettiva; Oria Conforti, Diego Novelli, Sergio Ariotti e Mia Santanera per la serata con Rai Teche dedicata a La Ragazza di Via Millelire di Gianni Serra. (ANSA).