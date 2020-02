Coronavirus: 34 astigiani in quarantena ad Alassio

(ANSA) - ASTI, 26 FEB - Sono 34 gli astigiani che si trovano in quarantena in un hotel di Alassio dove ha soggiornato la persona risultata positiva al Covid-19. Lo conferma il sindaco di Asti, Maurizio Rasero. Un altro gruppo di 26 astigiani che è rientrato, ma che aveva soggiornato nello stesso albergo quando era presente la persona contagiata, è monitorato da prefettura e Asl di Asti. "Al momento le loro condizioni non destano preoccupazione" precisano Rasero e il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, in una nota.

Gli astigiani coinvolti facevano parte dei soggiorni marini organizzati per gli anziani dalla Provincia di Asti. Anche il personale che è venuto a contatto con loro è sotto osservazione e gli uffici sono stati chiusi. Sindaco e presidente della Provincia rassicurano i concittadini, "la situazione è sotto controllo". (ANSA).