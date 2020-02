Champions: Sarri, in allenamento andiamo a velocità doppia

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Ho molte difficoltà nel far passare a questa squadra il concetto di muovere la palla velocemente.

Nell'allenamento la palla viaggia a duecento all'ora, lo strano è che in partita non accada". Così Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky, dopo Lione-Juventus. "Quando perdi velocità diventa tutto più difficile - dice ancora -. Lo strano è che in allenamento lavoriamo a velocità doppia rispetto a quanto fatto stasera". (ANSA).