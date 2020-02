Juninho: "Meglio fuori casa, ma con Juve sarà diverso"

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Riusciamo a rendere meglio in trasferta rispetto alle esibizioni in casa ma, contro la Juventus, vogliamo dimostrare al nostro pubblico di essere una buona squadra. La sfida di mercoledì in Champions sarà diversa rispetto a quella vinta sul campo del Metz (2-0 ieri sera nell'anticipo della 26/a giornata della Ligue 1, ndr), dovremo giocare con la convinzione di poter vincere. Dobbiamo e possiamo provarci, dobbiamo giocare al nostro livello e solo così possiamo riuscirci. Dovremo essere aggressivi". Così il brasiliano Juninho Pernambucano, ex re delle punizioni dalla lunga distanza e oggi ds del Lione, parlando ai mocrofoni di OLtv della sfida che attende la formazione francese allenata da Rudi Garcia in Champions contro la Juve. Appuntamento mercoledì prossimo alle 21 sul terreno del Groupama Stadium di Lione, lo stesso che ospitò l'esordio dell'Italia di Antonio Conte contro il Belgio all'Europeo francese di quattro anni fa. (ANSA).