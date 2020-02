Juve, rischio doppio forfait Pjanic e Higuain

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Nella Juventus quasi sicuramente contro la Spal, sabato a Ferrara, non ci saranno né Pjanic e Higuain. Oggi alla 'Continassa' il centrocampista bosniaco ha svolto allenamento differenziato in campo, mentre l'attaccante argentino ha proseguito le terapie per la lieve lombalgia.

Rabiot, invece, ha preso parte regolarmente a tutta la seduta di allenamento. (ANSA).