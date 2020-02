Fotografia: a Camera 'Memoria e Passione. Da Capa a Ghirri'

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - La storia d'Italia dagli anni Trenta fino alla fine del secolo scorso in 300 scatti di grandi fotografi, la maggior parte mai esposti prima. C'è il racconto del nostro passato, ma anche l'evoluzione della fotografia italiana e internazionale nella mostra Memoria e Passione. Da Capa a Ghirri, curata da Walter Guadagnini, dal 20 febbraio al 10 maggio a Camera - Centro Italiano per la Fotografia.

Le 300 immagini, selezionate tra le oltre duemila della Collezione Bertero, raccolta unica per originalità dell'impostazione e qualità delle fotografie, sono state realizzate da 50 autori da tutto il mondo. Spiccano i nomi di Bruno Barbey, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Franco Fontana, Luigi Ghirri, Mario De Biasi, Mario Giacomelli, Ugo Mulas, Federico Patellani, Ferdinando Scianna e Michele Zaza. In mostra veri capolavori come La strada per Palermo di Robert Capa, American girl in Italy, Firenze di Ruth Orkin e il reportage dedicato all'Italia da Henri Cartier-Bresson. (ANSA).