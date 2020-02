Juve; Khedira e Bernardeschi di nuovo in gruppo

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - La Juve recupera Bernardeschi e Khedira, a disposizione di Maurizio Sarri per le prossime partite. I due centrocampisti bianconeri hanno svolto "l'intera seduta in gruppo" durante l'allenamento odierno, segnala il sito della società bianconera. Seduta fisioterapica come da programma, invece, per Miralem Pjanic. (ANSA).