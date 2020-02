Milan: lesione muscolare, Calhanoglu salta il Torino

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Il Milan dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu questa sera nel posticipo di campionato contro il Torino. Il turco, autore tre settimane fa di una doppietta contro i granata in coppa Italia, non è stato convocato a causa di un infortunio alla zona dell'anca, una "lesione al muscolo ileopsoas destro", come fanno sapere da Milanello. Le condizioni del giocatore verranno rivalutate nei prossimi giorni. (ANSA).