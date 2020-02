Calcio: Lega Pro, Integrity tour fa tappa ad Alessandria

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - La lotta al match fixing resta uno dei capisaldi della Lega Pro impegnata su tutto il territorio nazionale con incontri periodici con i suoi club. Domani ad Alessandria è in programma la quinta tappa dell'Integrity Tour 2019-2020: nel pomeriggio il Segretario Generale della Lega Pro e Integrity Officer Emanuele Paolucci e il Responsabile Integrity di Sportradar AG l'Avvocato Marcello Presilla incontreranno i ragazzi del settore giovanile e la prima squadra. Sono oltre 90 le città e i club visitati in questi anni: sensibilizzare i tesserati sui pericoli a cui possono andare incontro è fondamentale per combattere ogni tentativo di illecito. Prima di Alessandria l'Integrity Tour è sbarcato a Siena, Padova, Vicenza e Monza. (ANSA).