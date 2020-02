Abbazia Staffarda scelta come sede Biodistretto del Monviso

(ANSA) - SALUZZO, 17 FEB - L'abbazia di Staffarda, gioiello cistercense del 1200, simbolo della rinascita agricola medievale cuneese, è stata scelta come sede per il Biodistretto del Monviso" il biologico locale che raggruppa 28 aziende e l'ente Parco del Monviso. "Abbiamo voluto individuare in Staffarda il luogo simbolo - spiega il presidente del Parco, Gianfranco Marengo - in quanto storicamente e geograficamente è il punto d'incontro tra le vallate e la pianura saluzzese e pinerolese".

"La rete - aggiunge Dario Martina, referente dei produttori - si prefigge di distribuire i nostri prodotti a livello locale.

Vorremmo che entrassero nell'alimentazione quotidiana di residenti e turisti. Parliamo di ortofrutta fresca e trasformata, carne bovina, suina ed ovicaprina, prodotti caseari ed erbe aromatiche".

Il progetto è sostenuto con i fondi europei del Piano di Sviluppo Rurale. (ANSA).