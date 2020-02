Tennis: Atp Finals; Appendino, con legge via a preparativi

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - "Era l'ultimo tassello, che il Governo ha posto in tempi record, per dare il via definitivo a tutti i preparativi per questo grande evento sportivo". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta così, su Facebook, il via libera del Consiglio dei Ministri alla legge speciale che renderà pienamente operativa l'organizzazione delle ATP Finals di tennis, in programma nel capoluogo piemontese per cinque anni a partire dal 2021.

"La legge - spiega Appendino - definisce aspetti della Governance, disciplina il piano delle infrastrutture e gli adempimenti finanziari. Voglio ringraziare il Ministro Vincenzo Spadafora e tutte e tutti coloro che stanno facendo la loro, importante, parte in questo percorso". (ANSA).