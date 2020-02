Rinunciò a trapianto per lasciarlo ad altri

(ANSA) - VERBANO-CUSIO-OSSOLA, 14 FEB - E' morto dopo avere rinunciato al trapianto di rene per lasciarlo a un paziente più giovane. Oggi a 7 anni da quel sacrificio per lui fatale Walter Bevilacqua, di Varzo (Vco) è stato ricordato in Prefettura a Verbania in una cerimonia in cui è stato consegnato alla sorella Mirta un attestato di benemerenza al valor civile concesso dal ministero dell'Interno.

A far conoscere la storia di Bevilacqua era stato nel 2013 il parroco del paese, don Fausto Frigerio. Durante il funerale annunciò quello che Walter gli aveva confidato prima di morire: di aver preferito non sottoporsi al trapianto del rene, nonostante fosse in attesa da anni perché in dialisi all'ospedale di Domodossola. ''Sono solo, non ho famiglia - disse l'uomo al parroco - . Lascio il mio posto a chi ha più bisogno di me. A chi ha figli e ha più diritto di vivere» disse con semplicità Bevilacqua. (ANSA).