Calcio:Salvini attacca Valeri, arbitro con maglia bianconera

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "Perché l'arbitro non è sceso in campo direttamente con la maglia bianconera già che c'era?". E' il commento sotto un post del Milan su Instagram dell'ex ministro degli Interni, Matteo Salvini, alla prestazione dell'arbitro Valeri nella semifinale di andata di Coppa Italia tra i rossoneri e la Juventus, terminata 1-1 con il contestato rigore assegnato e realizzato da Cristiano Ronaldo al 91' per un fallo di mano di Calabria. (ANSA).