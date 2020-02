Calcio: Bonucci 'mai accontentarsi, conquistiamo la finale'

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - "Mai accontentarsi. Segnare fuori è sempre importante, al ritorno con l'aiuto del nostro pubblico dobbiamo conquistare la finale". Pensa positivo Leonardo Bonucci dopo il pareggio per 1-1 nell'andata della semifinale di Coppa Italia con il Milan: una prova non brillante della Juventus, che ha raggiunto il pareggio solo nel finale con un calcio di rigore realizzato da Ronaldo. "Adesso guardiamo avanti - aggiunge il capitano bianconero su Instagram -. Domenica partita in cui contano solo i 3 punti".

Tra i protagonisti della serata anche Gigi Buffon, autore di alcune belle parate ma non immune da colpe in occasione del gol del vantaggio segnato da Rebic: "Abbiamo lottato e sofferto - scrive Buffon su Instagram -. Insieme. Perché questo è il nostro dna".

Nella gara di ritorno alla Juventus basterà anche uno 0-0 per accedere alla finale di Coppa Italia contro la vincente dell'altra semifinale tra Napoli e Inter: "Prendiamo la qualificazione per la finale a casa nostra", il messaggio lanciato da Pjanic sui social dopo il pareggio di San Siro. Un passo avanti verso la finale, che resta comunque ancora da conquistare, come sottolinea Aaron Ramsey nel post partita: "Tutto da giocare in casa nella seconda sfida - osserva il centrocampista gallese -. Ora testa alla sfida di domenica, un'altra partita importante per noi". (ANSA).