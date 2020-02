Open Fiber, 7 mln per fibra a Cuneo

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Partono i lavori per portare la fibra in 21 mila case di Cuneo, grazie alla convenzione siglata tra la città e Open Fiber. La società, annuncia una nota, investirà 7 milioni di euro per realizzare una rete a banda ultra larga "a prova di futuro": 115 chilometri di infrastruttura interamente in fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), per trasformare il Capoluogo della Granda in una Smart Citysempre più all'avanguardia, grazie a una rete a banda ultra larga di ultima generazione che abiliterà una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo.

Il piano operativo è stato presentato questa mattina presso la Sala Giunta del Municipio, alla presenza dell'Assessore alla Smart City, Domenico Giraudo, del consigliere comunale con delega alle Infrastrutture tecnologiche Silvano Enrici e per Open Fiber, del Regional Manager Piemonte Sud e Liguria, Giovanni Romano Poggi, di Carlo Gestro, Field Manager Cuneo, edi Costantino D'Avanzo degli Affari Istituzionali.