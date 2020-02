La 'Storia' di Guicciardini in italiano moderno

(ANSA) - NOVARA, 12 FEB - Ci sono voluti dieci anni di lavoro ma alla fine Claudio Groppetti, professore e preside in molte scuole del Novarese, ora in pensione, ce l'ha fatta: per la prima volta nel nostro Paese ha tradotto la monumentale opera di Francesco Guicciardini 'Storia d'Italia' in italiano moderno.

''Guicciardini, padre della storiografia moderna - spiega Groppetti - scrive in un italiano del Cinquecento, un linguaggio di assai ardua lettura e nel testo originale vi sono espressioni di cui oggi si è perso il significato. Mi sono impegnato per renderlo accessibile a tutti, così come è stato fatto negli altri Paesi: esistono infatti innumerevoli edizioni nelle principali lingue europee: francese, tedesco, inglese, spagnolo. Esiste anche una traduzione del 1566 in lingua latina, pubblicata a Basilea, del piemontese Celio Secondo Curione, esule in terra elvetica per motivi religiosi. Noi invece siamo obbligati a leggerla nel testo del Cinquecento ed è un vero peccato perché l'opera di Guicciardini è fondamentale''.

Il lavoro di Groppetti, in due poderosi volumi, è edito da Interlinea. (ANSA).