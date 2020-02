Calcio: vince l'altra Juve, U.23 in finale Coppa Italia di C

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Vince anche l'altra Juventus, quella allenata da Fabio Pecchia che disputa il campionato di Serie C e la Coppa Italia di categoria. Proprio in quest'ultima competizione i bianconeri, impegnati oggi al 'Moccagatta' di Alessandria nella semifinale di ritorno, hanno ribaltato il risultato del match di andata (0-2) contro il Feralpi Salò vincendo per 4-0 dopo i supplementari. Nei tempi regolamentari la 'filiale' Juve aveva segnato con Marchi e Zanimacchia, poi nei supplementari ancora Zanimacchia su rigore e Rafia hanno servito il poker ai Leoni del Garda.

In finale la Juventus under 23 affronterà la vincente dell'altra semifinale fra Catania e Ternana, che si affrontano domani al 'Cibali'. All'andata gli umbri hanno vinto per 2-0.

