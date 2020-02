Autista bus vendeva biglietti falsi su linea Vco

Un autista di linea nel Verbano vendeva biglietti falsi ai viaggiatori. Lo ha scoperto la Polizia di Verbania che aveva ricevuto segnalazioni relative all'azienda VCO Trasporti che opera in provincia. L'autista era stato segnalato che ad alcuni passeggeri erano stati dati biglietti non regolari.

Gli agenti hanno riscontrato che l'uomo, spesso in servizio sulla linea Verbania-Premeno, incassava i soldi dai viaggiatori ma dava loro biglietti falsi che prelevava dal suo marsupio. Gli agenti hanno trovato, nascosti nella cassetta del pronto soccorso del bus, 95 biglietti contraffatti. A casa dell'autista, che è stato denunciato, sono anche stati sequestrati un pc e un hard disk esterno che si pensa venissero usati per contraffare i biglietti. (ANSA).