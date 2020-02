Telecamere su auto vigili smascherano 'furbetti' alla guida

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Sei telecamere per smascherare i 'furbetti alla guida' sono state installate su un'auto della polizia municipale di Torino. Una tecnologia video-based avanzata e innovativa, utilizzata da una settimana e presentata oggi in Municipio, per incrementare la sicurezza sulle strade e ridurre gli incidenti.

"Grazie a queste telecamere gli agenti hanno una visuale di 360° intorno al veicolo - spiega Fulvio Illengo, comandante del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino - Sono telecamere connesse con le banche dati della motorizzazione e di altri enti che rilevano i veicoli non assicurati e senza revisione". Non solo. Le telecamere permettono di rilevare anche le infrazioni del codice della strada. Ad esempio se un'automobilista è al cellulare mentre guida. "La sperimentazione è iniziata una settimana fa - conclude Illengo -: in due ore e mezza sono state intercettate dieci auto senza assicurazione e una ventina senza revisione". (ANSA).