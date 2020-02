Pronti bandi locali,rinasce il Valentino

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Il bando per i locali della ex discoteca Rotonda, nel parco del Valentino a Torino, sarà pronto entro dieci giorni. A seguire i bandi per lo Chalet e per il Fluido. Lo annunciano in conferenza stampa a Palazzo Civico la sindaca Chiara Appendino, l'assessore all'Urbanistica Antonino Iaria e l'assessore al Commercio Alberto Sacco, dopo che la Giunta ha approvato la prima delibera sul rilancio del Parco del Valentino.

"E' un lavoro che va avanti da un anno e mezzo. Il parco tornerà ad essere un luogo di intrattenimento anche nelle ore serali", spiega Appendino. "Da oggi c'è una cornice, ci sono delle regole per utilizzare i locali e gli spazi del parco", aggiunge Iaria che porta ad esempio regole sulle emissioni acustiche o sulle pedane. "La delibera è frutto di un attento studio che delinea cosa è autorizzato e cosa no - commenta Sacco - Per noi è fondamentale che il Parco torni ad essere vivo e frequentato, facendo lavorare i concessionari in maniera tranquilla".