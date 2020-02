Gregge attaccato, 5 pecore uccise

(ANSA) - IVREA (TORINO), 11 FEB - Gli agenti faunistico-ambientali della Città Metropolitana sono intervenuti domenica a San Raffaele Cimena per sei pecore (cinque morte e una ferita) attaccate probabilmente da uno o più lupi. Sono in corso gli accertamenti del caso, in collaborazione con il personale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte, per analizzare il Dna della specie predatrice.

L'attacco è avvenuto all'interno di un terreno: sulla recinzione sono stati ritrovati alcuni peli, utili per individuare la specie. Intanto, i risultati delle analisi effettuate sulla lupa recuperata morta a metà gennaio a Gassino hanno confermato l'ipotesi formulata dagli agenti intervenuti sul posto, cioè la morte per soffocamento causata dai morsi ricevuti da esemplari della stessa specie. (ANSA).