Montalbera porta '120+1 a Parigi

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Dal Monferrato a Parigi, attraversando terre di vigneti nobili e cantine prestigiose, la Borgogna e la regione dello Champagne. L'azienda agricola Montalbera ha portato in Francia i suoi prodotti di punta, il Ruchè Laccento e il 120+1, la bollicina a metodo classico piemontese, ultima 'scommessa' della cantina. Prima tappa alla scoperta della Borgogna con la visita ufficiale alla Maison Louis Jadot, a Beaune, poi nella terra dello champagne, da Epernay ad Ay: visita alla Citè du Champagne-Ay-Champagne e degustazione alla Maison Giraud. "Dopo aver assaggiato l'eccezionale champagne di Giraud - racconta Franco Morando, direttore generale di Montalbera - abbiamo fatto degustare la nostra bollicina 120+1, ricevendo grandi apprezzamenti".

Da lunedì 10 a mercoledì 12 febbraio oltre al Ruchè Laccento viene presentato in anteprima internazionale il '120+1' al Wine Paris 2020 "un grande motivo d'orgoglio per noi e per il Piemonte che rappresentiamo con onore nel mondo", aggiunge Morando.