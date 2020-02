Investite sulle strisce, morte due donne

(ANSA) - IVREA (TORINO), 9 FEB - E' morta anche la seconda delle due donne investite ieri sera da un'auto a Ivrea (Torino) mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Dopo il decesso, quasi immediato di Maria Nappo, 75 anni, di Banchette, poco dopo le 13, all'ospedale di Ivrea, si è spenta anche la nipote, Marina Guidetto, 39 anni, impiegata del comune di Strambino, che era ricoverata nel reparto di rianimazione in condizioni gravissime.

Entrambe erano state investite da una Fiat Croma mentre attraversavano via Jervis. La vettura era condotta da una ragazza 28enne di Banchette. Le condizioni della seconda ferita si sono aggravate nelle ultime ore e i medici non sono riusciti a salvarla. La ragazza alla guida dell'auto, che si è fermata immediatamente dopo lo schianto, è indagata per omicidio stradale.