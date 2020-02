Torino restaura 500 panchine dei parchi

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - E' stato avviato in questi giorni un piano di restauro e sostituzione che riguarderà 500 panchine in viali e parchi pubblici di Torino. I primi interventi si sono realizzati nel Parco del Valentino e Sempione ovest. Ma anche diverse panchine nel Parco della Pellerina, nelle aree verdi dei corsi Mediterraneo e Castelfidardo, nel Parco di Vittorio, nel Parco Italia 61, nel Parco Millefonti e in piazza Mattirolo saranno oggetto di cura e ripristino. Gli ulteriori spazi verdi interessati saranno indicati nel sito www.comune.torino.it/verdepubblico. "I piccoli interventi diffusi come questo - spiega l'assessore all'Ambiente della Città di Torino, Alberto Unia - contribuiscono a far percepire l'attenzione costante della città per il suo territorio e per il suo verde".