Atmosfere Piemonte in foto Cantamessa

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - Ripercorrono oltre mezzo secolo di storia del Piemonte le immagini della mostra 'Augusto Cantamessa. Atmosfere piemontese". Inaugurata oggi in Consiglio regionale, nell'ambito delle celebrazioni per il 50esimo anniversario dell'istituzione della Regione Piemonte, è realizzata dal Consiglio regionale del Piemonte con l'associazione culturale In Arte e in collaborazione con l'Archivio Augusto Cantamessa.

"La mancanza di colori negli scatti di Cantamessa - afferma il consigliere segretario Gianluca Gavazza - spinge l'osservatore a vedere oltre, così da riconoscere l'atmosfera che circonda la foto, restituendo profondità emotiva alle forme e significato evocativo al 'non colore'. Ospitare le fotografie di Augusto Cantamessa è una meravigliosa opportunità per compiere un viaggio nella nostra profondità. Il Consiglio regionale del Piemonte è onorato di ospitare questo evento prestigioso proprio in occasione del suo 50esimo anniversario".