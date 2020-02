Verdone,a Torino perché città del cinema

(ANSA) - TORINO, 3 FEB - "Considero questo film una delle mie opere migliori, altrimenti non mi sarei presentato qui davanti a un pubblico esigente e severo". Carlo Verdone è a Torino con il cast - Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora - per la prima proiezione del film Si vive una volta sola, in uscita nelle sale mercoledì 26 febbraio.

"Sono tornato a Torino per il Festival del Cinema, è una città gradevole che ho visto crescere. Nel '78 era malinconica, ora è splendente di giovani, di cultura, è la città del cinema, ha il Museo del cinema, un pubblico preparato. E poi è ben tenuta e - sorride - da romano vi invidio". Si vive una volta sola è il ventisettesimo film diretto da Verdone, che è sceneggiatore con Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino. E' la storia di quattro medici tanto abili in sala operatoria - persino il Papa si affida alle loro cure - quanto inaffidabili nella vita privata. "Il pubblico sarà coinvolto. E' scritto molto bene, interpretato nel migliore dei modi con un cast indimenticabile", dice Verdone.