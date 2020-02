Musei Reali Torino, in 4 anni +61% di visitatori

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - Sono stati 596.000 i visitatori dei Musei Reali di Torino nel 2019, il 61% in più del 2016. Una crescita rilevante - spiega la direttrice Enrica Pagella - raggiunta grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo e della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici, ma anche all'impegno di istituzioni, associazioni e imprese. "Una crescita che ha basi solide e deve essere valorizzata", ha detto l'assessora alla Cultura, Francesca Leon.

Il 2020 chiude la prima fase del progetto promosso dal Ministero per i beni e le attività cultural, che dal 2014 ha riunito in un'unica realtà museale Palazzo Reale con la Cappella della Sindone, l'Armeria, la Galleria Sabauda, il Museo di Antichità, i Giardini Reali, le Sale Chiablese e la Biblioteca Reale. Dal primo marzo sarà disponibile online il catalogo delle opere dei Musei Reali con 15.000 schede e 20.000 immagini. Nuovi percorsi arricchiranno dall'8 aprile i Giardini Reali ed è imminente l'avvio del restauro dell'altare nella Cappella della Sindone. (ANSA).