Carnevale, ha 25 anni Bela Monregaleisa

(ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 1 FEB - Silvia Caprifichi, veterinaria di 25 anni, è la Bèla Monregaleisa del Carlevè'd Mondvì. È stata presentata in Comune assieme al calendario del carnevale di Mondovì che, dopo 20 anni, torna ad avere una Cà del Moro, dove si svolgeranno cene e serate. Si tratta di un'ala di Mondovicino Outet Village, che ospita anche una rassegna di immagini della passate edizioni del carnevale Monregalese.

Giulia, la Bèla, per tutto il Carnevale sarà a fianco del Moro, Guido Bessone, maschera caratteristica del Carlevè 'd Mondvì, che sarà accompagnato dalla Corte, con damigelle e menestrelli. In questa edizione 2020 il Moro sarà gemellato con la maschera della Valle D'Aosta, La Dama bianca.

"Due le sfilate - ha annunciato Enrico Natta, presidente della Famija Monregaleisa, che organizza la manifestazione - domenica 16 e domenica 23 febbraio, con grande partecipazione di carri e gruppi mascherati. Senza dimenticare spettacoli, visite a case di riposo, scuole e ricoveri Per portare a tutti un sorriso".