Seeyousound con tre anteprime assolute

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Sesta edizione di Seeyousound, il festival internazionale di cinema a tematica musicale dal 21 febbraio all'1 marzo al Cinema Massimo Mnc. Per la prima volta due dei titoli in programma saranno fruibili da persone con disabilità sensoriali/visive, grazie a un’apposita sottotitolazione in partnership con Associazione + Cultura Accessibile CinemAbility. Inoltre da quest'anno parte una campagna in collaborazione con Treedom per creare la foresta di Seeyousound e del suo pubblico. Un'agenda fitta con 64 appuntamenti per 99 film e videoclip tra concorsi, rassegne e proiezioni speciali, di cui 24 anteprime italiane, 3 assolute, 1 internazionale e 1 produzione originale, live ed eventi collaterali 5 location. Sei lungometraggi in concorso Long Play Feature, 6 documentari Long Play Doc, 12 cortometraggi in concorso e 1 fuori concorso.

Seeyousound è organizzato da Associazione Seeyousound, con il patrocinio di Museo Nazionale del Cinema e Città di Torino, con il contributo di Regione Piemonte e Fondazione Crt.