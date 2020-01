Alla Pinacoteca Albertina Incanti Russi

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - Si potrà visitare da domani la mostra Incanti russi alla Pinacoteca Albertina di Torino, curata da Salvo Bitonti, osservatore e coordinatore di queste opere, e vorrebbe restituire uno sguardo quasi cinematografico su un mondo magico di una terra e di una cultura e di un popolo che tanto ha influenzato l'immaginario artistico europeo ancora prima del suo grande e decisivo momento storico dato dalla rivoluzione d'Ottobre.

I ventidue dipinti, selezionati insieme alla presidente dell'Accademia Paola Gribaudo sono per lo più di grandi dimensioni e sono stati realizzati tutti da studenti come tesi di diploma o durante i diversi anni di corso di studio all'Accademia Glazunov, in un arco temporale che va dal 1999 al 2019. In questi lavori scelti è predominante il carattere storico, religioso e il folclore popolare della grande nazione russa.