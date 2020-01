Sundance Festival, Tartufo protagonista

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Piemonte protagonista al Sundance Festival, il festival di cinema indipendente fondato da Robert Redford, con 'The Truffle Hunters'. Il governatore Alberto Cirio e l'assessore Fabio Carosso hanno assistito alla proiezione del docufilm a Salt Lake City.

La pellicola è "un viaggio molto emozionante nel leggendario mondo dei Trifulao, che con i loro cani cercano l'ingrediente più prezioso, il Tartufo Bianco d'Alba - racconta Carosso su Facebook -. Ambientata nei boschi di Langhe, Roero e Monferrato, racconta uno stile di vita del tutto fuori dagli schemi, evidenziando le difficoltà di questa professione che richiede dedizione e sacrifici".

"Una presentazione emozionante, molto apprezzata dal pubblico americano, che valorizza al meglio un'eccellenza pregiata del nostro Piemonte - conclude il vicepresidente Carosso -. Grazie a Sony Pictures Classics, che ha acquistato ufficialmente i diritti di The Truffle Hunters, quest'eccellenza enogastronomica potrà essere valorizzata in tutto il mondo".