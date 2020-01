Monopattini: c.destra,non sono come bici

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Una risoluzione presentata dal centrodestra impegna il governo a sospendere l'applicazione dell'equiparazione dei monopattini alle bici fino alla conclusione delle sperimentazioni già avviate in Italia e ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la sicurezza stradale fino ad arrivare a valutare la soppressione di tale norma.

"Ora attendiamo che la maggioranza ci comunichi come intende integrare la nostra risoluzione - affermano Roberto Rosso (Fi), Elena Maccanti (Lega) e Mauro Rotelli (Fdi) -. Sicuramente resta il pasticcio che hanno creato. L'equiparazione nasce infatti da un emendamento di Italia Viva approvato al Senato, fatto in barba al parere negativo del Ministero dei Trasporti. Non possiamo che dirci fortemente preoccupati per questo approccio: un legislatore schizofrenico è già un danno, se poi lo fa a spese della salute dei cittadini è ancor più grave. Confidiamo che il Governo metta la parola fine a questa brutta pagina di storia parlamentare".