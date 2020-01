Mondovisioni, docufilm su caso Wikileaks

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Prosegue la rassegna della rivista Internazionale "Mondovisioni" con il docufilm XY Chelsea, che sarà proiettato alle 18 di domani 30 gennaio, presso la sala consiliare della Circoscrizione 5, via Stradella 192 a Torino.

L'ingresso è libero, fino a esaurimento posti.

XY Chelsea racconta la storia dell'ex soldato Manning, noto per avere causato la più grande fuga di segreti militari Usa, trasmettendoli a Wikileaks.

La proiezione di Mondovisioni rientra tra le iniziative di Alfabeto Urbano, progetto finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, di cui è capofila il Centro per l'istruzione per Adulti Cpia1, con la collaborazione della Circoscrizione 5.