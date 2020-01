Finissage Aurora Eterna, 100 anni di classe italiana

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Una storia di 100 anni di bellezza e qualità del Made in Italy a confronto con i principali eventi politici, sociali e culturali del Paese: chiude a Torino il 31 gennaio "Aurora Eterna", mostra organizzata e ideata da Officina della Scrittura in occasione dei primi cento anni della celebre azienda torinese di penne. Al finissage, sono attesi tra gli altri anche Gian Giacomo Della Porta, Régis Gonzalez e Leonardo Gaffo e alcuni degli artisti che hanno contribuito con le loro opere alla realizzazione della mostra. Il percorso, a cura di Cécile Angelini e allestito negli spazi di Officina della Scrittura, è suddiviso per decadi in cui il dialogo avviene tra due linee del tempo, il mondo di Aurora e l'aurora del Mondo, mentre una penna iconica si relaziona con opere d'arte, oggetti di design e documenti storici.

Tante le penne imperdibili e storiche che il visitatore potrà ammirare nell'itinerario della mostra: direttamente dagli anni '20 arriva la R.A.00 (Rientrante Aurora), una piccolissima penna stilografica in ebanite di nemmeno 6 centimetri pensata per essere portata al polso dalle debuttanti; al decennio successivo appartiene la R.A.3 Egizia, laminata d'oro con fregi che ricordano l'antico Egitto. L'Asterope che si apre e si chiude con una sola mano dedicata agli uomini d'affari è degli anni '40, mentre risale al 1947 l'Aurora 88, la straordinaria penna creata con Marcello Nizzoli e tuttora in produzione. Non potevano mancare dagli anni '60 la mitica Auretta, frutto della collaborazione con Albe Steiner né tantomeno le iconiche Hastil e Thesi disegnate da Marco Zanuso negli anni '70 e da allora esposte al Moma di New York. Infine le creazioni più recenti: Ipsilon, la penna dal fermaglio inconfondibile realizzata in collaborazione con Giampiero Bodino; Optima, l'attualizzazione di una penna degli anni '30 caratterizzata da un'originale greca sull'anello e infine una Giuseppe Verdi, simbolo delle creazioni più prestigiose e più preziose della maison. Nell'ultima decade figurano le lettere scritte a mano con una penna Aurora da artisti e autori italiani e internazionali, da Emilio Isgrò a Giulio Paolini. (ANSA).