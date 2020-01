Barricato in casa butta mobili in strada

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Confuso e agitato, si è barricato in casa e, nudo sul balcone, ha lanciato i mobili sulle macchine parcheggiate in strada. Per riuscire a bloccarlo, i carabinieri sono stati costretti a utilizzare il taser.

E' accaduto alle 4 di questa mattina in via Baltimora, a Torino. L'uomo, italiano di 42 anni, affetto da problemi psichici e già noto alle forze dell'ordine, è stato trasportato all'ospedale Molinette e arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e produzione di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato due serre di piante di marijuana. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa.