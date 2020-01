A marzo torna Just The Woman I Am

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Dopo il successo dell'edizione 2019 con oltre 20 mila iscritti, Just The Woman I Am, evento in rosa che da sette anni promuove parità di genere, sport, inclusione e prevenzione, e sostiene la ricerca sul cancro, si prepara per l'appuntamento del marzo 2020. Oggi a Torino la presentazione, anche se il programma sarà diffuso solo a fine febbraio.

La manifestazione, organizzata dal Cus Torino in collaborazione con l'Università e il Politecnico, andrà in scena in Piazza San Carlo, che si trasformerà in un villaggio della prevenzione e del benessere a partire dal 6 marzo. La tradizionale corsa-camminata non competitiva dell'8 marzo, principale strumento di raccolta fondi, partirà da piazza Castello e si concluderà in piazza Cln. Per l'occasione la Mole Antonelliana sarà illuminata di rosa, e ci sarà anche uno spettacolo teatrale di Alessandro Perissinotto, 'Ritratti di Signora', dedicato al ruolo che le donne si sono ritagliate nel mondo maschile della scienza e della cultura.