Salvati escursionisti in difficoltà

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 26 GEN - Sei escursionisti sono stati tratti in salvo nel tardo pomeriggio di ieri da un elicottero dei Vigili del fuoco: erano in difficoltà nella zona all'alpe Ciamporino, alta valle Divedro, una laterale dell'Ossola. I sei, quattro adulti e due bambini, si erano avventurati con le racchette da neve, trovandosi presto in una zona impervia. Vista l'impossibilità di rientrare hanno dato l'allarme. Si è levato in volo da Malpensa l'elicottero dei vigili del fuoco Drago 84 che ha soccorso i sei escursionisti e li ha riportati a valle.

Un sedicenne è stato invece recuperato dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco nei boschi di Sangano, nel Torinese.

Sorpreso dal buio, al rientro da una escursione al monte Pietraborga, ha perso l'orientamento dando l'allarme al 112 e inviando il punto gps in cui si trovava via whatsapp, prima che il cellulare si scaricasse. Raggiunto a circa un chilometro da Prese Sangano, è stato riaccompagnato a casa dai genitori.